В Совбезе РФ заявили, что Запад намерен завладеть нефтью Ливии и Венесуэлы

Страны Запада на фоне пандемии коронавируса открыто пытаются завладеть нефтью Ливии и Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Александра Венедиктова.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время вспыхивают новые и разгораются замороженные конфликты и региональные противоречия.

Венедиктов считает, что международная напряженность вряд ли ослабнет после пандемии, наоборот, системные игроки начнут более активные действия на внешнеполитической арене, добиваясь выгодных для себя позиций.

По его словам, это видно на примере Ливии или Венесуэлы, «нефтяными ресурсами которых Запад пытается завладеть, даже не скрывая этого».

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