Twitter провел переговоры о возможной покупке TikTok

Компания Twitter провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Однако издание подчеркивает, что вероятность покупки TikTok Twitter-ом низкая, так как Microsoft является более крупной компанией. Рыночная стоимость компании Twitter составляет примерно 29 млрд долларов, в то время как Microsoft оценивается в более чем 1,6 трлн долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все сделки с материнской компанией приложения ByteDance. Таким образом, если ни один американский бренд не выкупит TikTok у китайцев до истечения обозначенного дедлайна, сервис окажется под запретом.

Также сообщалось, что американская компания Microsoft ведет переговоры о покупке китайского приложения TikTok после заявления властей США о намерении запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

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