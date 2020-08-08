Уйба: крупный бизнес в Коми получит поддержку на уровне региона

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба встретился с представителями крупных предприятий республики. Об итогах встречи он рассказал сегодня в ежедневном видеообращении к жителям региона.

«У меня состоялась встреча с представителями крупного бизнеса Республики Коми. Мы обсудили вопросы системного развития экономики и взаимодействия правительства с Региональным объединением работодателей Союза промышленников и предпринимателей», - цитирует его «Комиинформ».

Представители предприятий лесной, дорожной отрасли, связи, строительства, сельского хозяйства высказали свои предложения по оздоровлению и развитию экономики региона. Все предложения будут изучены и проработаны.

Как отметил руководитель региона, уже по вчерашним результатам обсуждения он дал поручение о проработке вопросов предоставления аренды лесфонда для тех предприятий, которые инвестируют и создают рабочие места в республике.

Он отметил, что такие предприятия заслуживают поддержки на уровне региона.

В июле врио главы Республики Коми провёл рабочую встречу с первым вице-президентом Регионального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми Олегом Абрамовым, в ходе которой Уйба были представлены предложения по формированию в республике благоприятной предпринимательской среды, доступной, информационно открытой системы оказания помощи бизнесу и эффективной системы привлечения инвестиций.