В Волгограде задержали судью за вымогательство взятки в 25 млн рублей

В Волгограде задержали председателя районного суда Юлию Добрынину за вымогательство взятки в размере 25 млн руб., передает Telegram-канал «Подъем».

По его данным, у Добрыниной состоялся разговор с женой предпринимателя Владимира Зубкова, который находится в заключении по делу о покушении на губернатора области. Судья сказала женщине, что председатель местного судебного департамента может устроить освобождение Зубкова «по болезни».

За свои услуги Добрынина попросила 20 млн руб. и получила их. Однако после этого она стала требовать у жены заключенного еще 5 млн руб.

По совету родственников женщина обратилась в полицию, и судью задержали при передаче части взятки.

Отмечается, что во время ареста Добрынина устроила истерику, потребовав оставить ее в покое, так как она судья.