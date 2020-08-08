Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опроверг информацию, о том, что он разрешил летать чиновникам летать в командировки бизнес-классом.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом-класс. См. пункт 3.2.2», — написал он Telegram-канале.

Дегтярев призвал не верить фейкам и быть внимательными.

Ранее на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края был опубликован проект, согласно которому члены регионального правительства могут возместить расходы на проезд по территории России в сумме, которая не может быть выше «стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса».