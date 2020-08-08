Перечислены сферы и профессии с возможностью быстрого поиска подработки

Эксперты Института прогрессивного образования создали рейтинг сфер труда и профессий, представителям которых проще всего найти подработку, передает RT.

Так, быстрее всего подработку отыскать можно в области электронной торговли. Такие специалисты, как оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов, являются востребованными, считают специалисты. Кроме того, провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы также смогут достаточно оперативно найти дополнительный заработок.

Аналитики указали, что из-за большого числа вакансий на рынке для тех, кто работает в интернете, в том числе в сфере онлайн-образования, получить такой заработок смогут онлайн-репетиторы, аналитики, контент-менеджеры, менеджеры по продажам и продвижению образовательных проектов, составители рефератов и курсовых, модераторы форумов или групп в соцсетях.

Эксперты выяснили, что еще достаточное количество дополнительной работы имеется для курьеров, грузчиков, менеджеров, кладовщиков, водителей и таксистов. Кроме того, возможность быстро найти дополнительный заработок есть у уборщиков и дезинфекторов. Также особенно востребованы работники сферы услуг. Среди них — строители, ремонтники, работники коммунальных служб, а также няни.

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