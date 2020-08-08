Cилуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России
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Министр финансов России Антон Силуанов оценил решение международного рейтингового агентства Fitch о подтверждении рейтинга страны, передает РИА «Новости».
7 августа Fitch подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB» и дало стабильный прогноз.
По словам главы Минфина, данное решение говорит о том, что выстроенная в стране «макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры».
18 июля России присваивался рейтинг BBB-.
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