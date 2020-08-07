Fitch подтверждает инвестиционный рейтинг РФ на уровне BBB

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB». Об этом сообщает «Интерфакс».

Прогноз рейтингов — «стабильный».

18 июля России присваивался рейтинг BBB-.

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