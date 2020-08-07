Fitch подтверждает инвестиционный рейтинг РФ на уровне BBB
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB». Об этом сообщает «Интерфакс».
Прогноз рейтингов — «стабильный».
18 июля России присваивался рейтинг BBB-.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Отчетность «Газпрома»: пандемия и не только
— Испортил квартирный вопрос: как Петербург обошел Москву