Мальта и Люксембург внесут изменения в налоговые соглашения с РФ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Мальта и Люксембург «в целом» согласились внести изменения в налоговое соглашение с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что переговоры со странами завершатся после достижения решения по данному вопросу с представителями Кипра.
«Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой», — добавил Сазанов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
— Россия и Кипр снова обсудят налоговое соглашение 10 и 11 августа