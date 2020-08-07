Мальта и Люксембург внесут изменения в налоговые соглашения с РФ

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Мальта и Люксембург «в целом» согласились внести изменения в налоговое соглашение с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что переговоры со странами завершатся после достижения решения по данному вопросу с представителями Кипра.

«Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой», — добавил Сазанов.

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