Россия и Кипр снова обсудят налоговое соглашение 10 и 11 августа

Россия согласилась на переговоры с Кипром по налоговому соглашению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча представителей пройдет в Москве 10 и 11 августа.

Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что Россия снова предложит пересмотреть ставки налога по процентам и дивидендам до уровня 15% «с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций».

Ранее стало известно, что в рамках поручения президента России Владимира Путина о корректировке договоров об избежании двойного налогообложения с теми странами, куда уходят значительные капиталы из страны, Москва денонсирует соответствующее соглашение с Кипром.

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