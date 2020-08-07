В Москве на треть подорожали арбузы и дыни

Резкий рост цен на арбузы и дыни зафиксирован в Москве. В среднем стоимость бахчевых выросла почти на треть.

Как следует из отчета торговой платформы «Агро24», поступившего в «Газету.Ru», в конце июля арбузы в популярных сетевых магазинах продавались по 20-25 рублей за килограмм. На начало августа средняя цена дыни составляла 55 рублей. «Газета.Ru» ознакомилась с данными на начало сезона в прошлом году и выяснила, что стоимость бахчевых повысилась на 10-28%.

С 3 августа в столице открылось порядка 240 бахчевых развалов. В начале этой недели в московском департамента торговли и услуг уточнили стоимость бахчевых на этих развалах. За один килограмм арбуза в уличной палатке придется заплатить от 25 до 40 рублей, за дыню «Торпеда» — от 80 до 100 рублей за кг, за дыню «Колхозница» — 60-70 рублей за кг.

Подорожали арбузы и в регионах. В Омске розничная цена на арбузы за день выросла с 19 до 30 с лишним рублей, сообщал сайт «Город55». Собеседники издания такой скачок цен объяснили аномальной жарой и проблемами поставщиков бахчевых на границе России и Казахстана.

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