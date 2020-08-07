В июле уровень международных резервов России вырос до $591,8 млрд

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Российские международные резервы поднялись на 4% за июль 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, общая сумма резервов возросла до $591,8 млрд.

При этом месяцем ранее на момент 1 июля этот показатель был равен $568,872 млрд, увеличившись к 1 августа на $22,881 млрд.

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