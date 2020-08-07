Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).

Объем запросов после отмены мер по борьбе с пандемией и возобновления налоговых проверок увеличился «в среднем более чем в четыре раза», заявил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

В частности, налоговая запрашивает сведения о наличии счетов и о наличии денежных средств на счетах всех категорий клиентов, в том числе физических лиц, пояснил Клименко.

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