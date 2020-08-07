Состояние Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд

Состояние одного из богатейших людей мира, основателя сети Facebook Марка Цукерберга впервые превысило $100 млрд, передает агентство Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состоянием в более $100 млрд, кроме Цукерберга, обладают также глава Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.

При этом за последний год Цукерберг разбогател на $22 млрд, а Безос — на $75 млрд.

По данным агентства, капитал Цукерберга вырос после того, как акции Facebook поднялись на новостях о запуске конкурента TikTok. 5 августа Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels в более чем 50 странах по всему миру.

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