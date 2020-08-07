Оборот малых и средних предприятий в Москве достиг 95% от значений марта

Оборот малых и средних предприятий в столице на прошлой неделе достиг 95% от значений середины марта, когда началось введение ограничений из-за коронавируса, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

После возобновления работы издержки быстро вернутся на прежний уровень, в то время как на восстановление докризисного уровня спроса и доходов многим предпринимателям может потребоваться несколько месяцев или даже лет, считает Собянин.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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