Рубль снижается к доллару и евро

Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск рос на 43 копейки — до 73,71 рубля, курс евро — на 29 копеек — до 87,32 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром снижается на 0,2%, до 45 долларов за баррель.

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