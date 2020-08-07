Российские кинотеатры заработали 54 млн рублей за неделю

Российские кинотеатры заработали 54 млн рублей за минувшую неделю, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), размещенных на сайте Фонда кино.

За период с 30 июля по 5 августа совокупные кассовые сборы кинотеатров страны составили 54,2 млн рублей, указанно в документе. За это время продано 192 тысячи билетов на 29,6 тысячи киносеансов.

При это доля кинотеатров, возобновивших работу после ослабления мер по борьбе с пандемией COVID-19, увеличилась с 10% до 26%, говорится в сообщении. Так, за неделю сеансы в классических кинозалах провели 524 кинотеатра, что на 328 больше, чем неделей ранее.

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