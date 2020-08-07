Российские кинотеатры заработали 54 млн рублей за неделю
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Российские кинотеатры заработали 54 млн рублей за минувшую неделю, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), размещенных на сайте Фонда кино.
За период с 30 июля по 5 августа совокупные кассовые сборы кинотеатров страны составили 54,2 млн рублей, указанно в документе. За это время продано 192 тысячи билетов на 29,6 тысячи киносеансов.
При это доля кинотеатров, возобновивших работу после ослабления мер по борьбе с пандемией COVID-19, увеличилась с 10% до 26%, говорится в сообщении. Так, за неделю сеансы в классических кинозалах провели 524 кинотеатра, что на 328 больше, чем неделей ранее.
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