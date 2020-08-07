Ситуация на рынках может резко измениться из-за вакцины от коронавируса

Создание вакцины от коронавируса нового типа повлияет на фондовые рынки, считают аналитики Goldman Sachs. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению экспертов, появление эффективной вакцины может повысить волатильность на рынках, что приведет к распродаже облигаций и перетоку капиталов из технологического сектора в циклические.

Подобная ситуация может оказаться выгодной для компаний с крутыми кривыми доходности, однако это будет вызовом для технологических корпораций, считают аналитики.

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