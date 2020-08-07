Ъ: Минфин выступает против отмены моратория на импорт топлива
Министерство финансов выступает против отмены моратория на импорт топливо, введенного ранее для защиты внутреннего рынка на фоне резкого увеличения спроса, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в отрасли.
По данным издания, министерство опасается конкуренции со стороны белорусского горючего.
Также Минфин полагает, что снятие моратория на импорт приведет к снижению нефтепереработки внутри страны, что отразится на налоговых поступлениях. Исходя из этого ведомство может затягивать сроки согласования проекта о досрочной отмене моратория до его автоматической отмены 1 октября 2020 года, отмечает газета.
Мораторий на поставку импортного топлива был установлен правительством РФ в июне 2020 года.
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