Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Подорожание яблок в России связано с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение Минсельхоза РФ.

«Сбор яблок в ЮФО и СКФО в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за холодной весны в этих регионах урожай плодовых культур погиб на 0,78 тыс. га, что составляет не более 1% от общей площади многолетних плодовых насаждений.

Также, по данным Минсельхоза, еще не началась массовая уборка основных видов семечковых культур, собрано менее 3% от запланированного объема.

Ранее Росстат зафиксировал резкое увеличение цен на яблоки текущим летом в России. Так, в июне текущего стоимость 1 кг яблок в рознице была около 136 рублей (в июне 2019 года — 105,3 рубля, в июне 2018-го — 110,5 рубля). В июле же цены на основные сорта яблок в России увеличились на 30–45%. К примеру, яблоки сорта «Фуджи» подорожали по сравнению с прошлым годом на 46%, «Гала» — на 44%, «Голден Делишес» — на 38%.

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