Forbes рассказал, кто больше всех заработал на видео в TikTok

Американский журнал Forbes составил список пользователей TikTok, которые больше всех заработали при помощи приложения.

Первое место заняла 19-летняя Эдисон Рэй Истерлинг из американского штата Луизиана. Она за 12 месяцев, которые завершились 30 июня 2020 года, заработала с помощью TikTok около $5 млн. У нее более 54 млн подписчиков.

Отмечается, что она заключила соглашения с производителем одежды American Eagle и интернет-сервисом Spotify, когда стала известна благодаря TikTok.

На втором и третьем местах сестры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Первая заработала $4 млн, вторая $2,9 млн.

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