Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации

Граждане России старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон уже подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, россияне смогут использовать выходной один раз в году. Затем они обязаны будут предоставить работодателю справку, подтверждающую прохождение диспансеризации.

Закон вступит в силу с 11 августа. Изменения призваны повысить доступность диспансеризации и обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.

Ранее стало известно, что Минздрав возобновляет диспансеризацию в ряде регионов.

Всероссийская диспансеризация была приостановлена в марте текущего года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.