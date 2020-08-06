Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
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Граждане России старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон уже подписал глава государства Владимир Путин.
Согласно документу, россияне смогут использовать выходной один раз в году. Затем они обязаны будут предоставить работодателю справку, подтверждающую прохождение диспансеризации.
Закон вступит в силу с 11 августа. Изменения призваны повысить доступность диспансеризации и обеспечить сохранение здоровья работающих россиян.
Ранее стало известно, что Минздрав возобновляет диспансеризацию в ряде регионов.
Всероссийская диспансеризация была приостановлена в марте текущего года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.