Доставка товаров из магазинов может подорожать в два раза

Доставка повседневных товаров в России может подорожать в два раза из-за новых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает издание «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу страны Анне Поповой.

В настоящее время документ, ужесточающий требования к доставке продуктов, находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре, указано в материале. В частности, предусматривается запрет на перевозку бытовой химии в автомобилях, которые используются для доставки продуктов питания.

Утверждение данных правил приведет к увеличению дополнительных расходов ретейлеров в два раза, что вызовет пропорциональное подорожание доставки, заявил президент АКИТ Артем Соколов.

В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что новые правила запрещают совместную перевозку продуктов питания и химикатов I и II классов опасности. При этом в АКИТ утверждают, что в документе пункт про классы опасности отсутствует, сообщают «Известия».

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