Авен прокомментировал претензии Дерипаски к ЦБ

Давая оценку высказанным Олегом Дерипаской претензиям к Центробанку, предприниматель Петр Авен в среду заявил, что ЦБ не вмешивается в антисанкционный комплаенс российских банков, а сфера его ответственности сводится главным образом к обеспечению финансовой стабильности.

Ранее Дерипаска обвинил Центробанк в контроле за соблюдением антироссийских санкций.

В целом же претензии Дерипаски к антисанкционной политике РФ связаны с тем, что власти, в его представлении, не уделяют должного внимания борьбе с этими ограничениями. «Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся», — цитирует его РБК.

Логика ЦБ, по мнению Авена, такова: «Во-первых, банк, естественно, сам опасается попадания под вторичные санкции. А во-вторых, что может быть даже более важно, у нас есть действующие соглашения с зарубежными контрагентами (с банками, где есть корреспондентские счета, прежде всего в долларах)».

«Мы вынуждены учитывать наличие санкционных ограничений и требования этих агентов», — убежден Авен.