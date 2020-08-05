Без НДД высок риск, что в 2025 году в РФ добудут меньше нефти, чем в 2019 году

В настоящее время между Министерством финансов и нефтяной отраслью наблюдается серьезное недопонимание. В Минфине посчитали, что недополучили доходы из-за введения налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли.

НДД действует с 2019 года в качестве эксперимента для четырех групп месторождений. НДД от добычи углеводородного сырья взимается с положительной разницы между доходами и расходами, полученными на участке нефти. Иными словами, налогами облагается не объем добычи, как при старой налоговой системе, а с финансового результата от продаж, по сути – прибыли.

В настоящее время Минфин предлагает ужесточить условия НДД для всех четырех групп месторождений, в особенности для месторождений, имевших льготы от экспортной пошлины на нефть. Предлагается, что вместо понижающих коэффициентов к налогу на добычу полезных ископаемых можно ввести повышающие. В результате для этой группы месторождений нагрузка окажется выше, чем в новой системе без льгот.

При этом в Минэнерго положительно оценивали введение НДД. Ещё в начале июля директор департамента Минэнерго Александр Гладков отметил в интервью «Интерфаксу», что «есть некие разногласия» между нефтяниками и Минфином относительно того, как оценивать первые результаты работы в рамках НДД. Минэнерго выступает за то, чтобы новую систему расширить.

Директор по консалтингу в России компании IHS Markit Максим Нечаев обозначил риски, которые могут возникнуть в результате изменения подходов к НДД.

«Если сейчас условия по НДД ухудшить, то дополнительные объемы нефти не будут добыты. Но эти объемы просто необходимы стране для восполнения падения добычи нефти на действующем фонде месторождений, — отметил он в эфире РБК ТВ. — Без внедрения НДД очень велика вероятность того, что к 2025 году страна будет добывать уже меньше нефти, чем в 2019 году. Тогда и бюджет, и компании будут получать меньше денег»

Минфин выбрал не самое удачное время для обращения к нефтяникам за изъятием дополнительных доходов.

«За последние полгода цена на нефть сильно упала. Даже несмотря на то, что за последние 3 месяца она выросла, достигнув уровня 43-44 доллара за баррель, средняя цена на нефть за I полугодие остается существенно ниже средней цены за последние 2-3 года. При такой цене на нефть курс рубля остается недостаточно низким и не может компенсировать падение цены на нефть. Наконец, объем добычи нефти в среднем на 20% ниже, чем за последние 2-3 года», — поясняет эксперт.

«Несмотря на то что Россия сейчас будет наращивать объемы добычи, объемы 2019 года вряд ли будут достижимы в течение 2-3 лет», — констатирует Нечаев.