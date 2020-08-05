Цена нефти Brent превысила $46 за баррель
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Цена нефти Brent превысила $46 за баррель, об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Утром 5 августа Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, дня, когда начались падения котировок.
Колебания на нефтяном рынке начались, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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