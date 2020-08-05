Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА «Новости».

Печатников напомнил, что прогнозируемый уровень инфляции составляет 4%, ключевая ставка ЦБ — 4,25%, доходность базовых вкладов — чуть более 4%.

По словам зампреда ВТБ, в данных условиях существует риск, что доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации середины 1990-х годов.

В тот период, как пояснил Печатников, инфляция превышала ставку по депозитам, поэтому никто не воспринимал вклады как источник сбережений и приумножений средств.

Он добавил, что, если ситуация будет развиваться в подобном русле, то люди начнут искать альтернативу депозитным формам сбережений.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума — 4,5% годовых.