Госдолг Хабаровского края вырос на 8 млрд руб. за период руководства Фургала

По данным Минфина РФ, с 1 октября 2018 по 1 июня 2020 года госдолг Хабаровского края увеличился с 49,636 млрд рублей до 57,926 млрд рублей, передает интернет-издание «Молодой дальневосточник XXI век».

Таким образом, за время правления Фургала госдолг вырос более чем на восемь миллиардов рублей.

В 2014 году край должен был государству 15,42 миллиарда рублей. В 2018 – уже 41,11 миллиард рублей.

«Когда Сергей Фургал баллотировался на пост губернатора Хабаровского края, одной из «фишек» его предвыборной программы стала нещадная критика Вячеслава Шпорта, — говорится в публикации. — Особенно политтехнологи кандидата от ЛДПР полюбили такую тему, как краевой долг. Взяли они эту проблему на вооружение и тогда, когда Фургал занял пост главы региона».

Фургал, однако, продолжил финансовую политику своего предшественника.

«Если бы Фургал оставался и далее на посту губернатора региона, он бы набрал долгов гораздо больше, чем Шпорт», — приходит к выводу издание.