Власти Калининграда ожидают ажиотажный спрос на ж/д билеты в регион

Правительство Калининградской области ожидает ажиотажный спрос на билеты после восстановления железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами России для всех граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Восстановление полномасштабного пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими регионами РФ, безусловно, очень долгожданное решение», — рассказали в областном правительстве.

Там добавили, что для региона это означает дополнительный транспортный канал как для туристов, так и для местных жителей, которые не могут себе позволить полет на самолете по тем или иным причинам.

«Уверены, спрос на билеты калининградского направления будет ажиотажным», — отметили калининградские власти.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении пассажирского ж/д сообщения между Калининградом и другими городами России для всех желающих. Из-за пандемии коронавируса с 6 апреля сообщение с Калининградом было приостановлено. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но воспользоваться ими могли только граждане с постоянной регистрацией в Калининградской области.