Белоруссия получит от России 1,21 млн тонн нефти
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Белоруссия в августе получит от российских компаний 1,21 млн т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Об этом пишет ТАСС.
«Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн т нефти в Белоруссию», — сказал Тищенко.
Отмечается, что железнодорожный транспорт поставит 77 тыс. т, нефтепровод — остальное.
Россия в 2015 году начала маневр по повышению налога на добычу полезных ископаемых и снижению вывозной пошлины на нефть. Это вызовет удорожание нефти, закупаемой Белоруссией у России.
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