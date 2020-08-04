В СК рассказали, кто чаще всего попадался на взятках в РФ с начала года

В 2020 году в России чаще всего по подозрению в коррупции задерживались муниципальные чиновники и местные депутаты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.

«К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 221 лицо, обладающее особым правовым статусом. Среди них 67 глав муниципальных образований, 55 депутатов органов местного самоуправления, два депутата законодательных органов субъектов РФ, 30 членов избирательных комиссий», — заявила Петренко в разговоре с агентством.

Она добавила, что с начала года по уголовным делам о коррупции были задержаны также 29 адвокатов, 21 сотрудник следственных органов, шесть прокуроров и двое судей.

Всего с января 2020 года в суды поступило 4 410 дел о коррупции в отношении почти 5 тыс. лиц, наибольшее число из них — по фактам взяточничества.

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