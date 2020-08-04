Решение DEA по «Северному потоку — 2» не обжаловали

Апелляционный совет Дании по энергетике не получал никаких жалоб на решение Датского энергетического агентства (DEA) в отношении «Северного потока — 2», передает РИА «Новости».

В связи с этим, строительство газопровода может быть продолжено с 4 августа.

Ранее DEA разрешило оператору «Северного потока — 2» использовать при строительстве трубопровода в датских водах суда с якорным, а не только с динамическим позиционированием, как было раньше.

Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.