Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Власти Кипра не видят политических оснований в решении России выйти из соглашения по двойному налогообложению, заявил председатель кипрского правительства Кириакос Кушос. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данный вопрос является «сугубо экономическим», отметил Кушос.

Ранее стало известно, что в рамках поручения президента России Владимира Путина о корректировке договоров об избежании двойного налогообложения с теми странами, куда уходят значительные капиталы из страны, Москва денонсирует соответствующее соглашение с Кипром.

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