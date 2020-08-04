Эксперт оценил решение Дании по «Северному потоку — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что решение Дании по «Северному потоку — 2» является важным этапом в реализации данного проекта, передает RT.

По словам Юшкова, никаких ограничений не осталось и строительство газопровода будет возобновлено.

«Никто никакие заявления не подавал с протестами. Хотя Польша могла попытаться вставлять палки в колеса, тем не менее мы этого не видим. Все завершилось хорошо», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что решение Датского энергетического агентства о смягчении правил строительства «Северного потока — 2» не обжаловали.

Строительство газопровода было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дело в газе: премьер Польши объяснил критику России и ФРГ

— В Польше назвали главную причину претензий к России

— Дания разрешила достроить «Северный поток — 2»