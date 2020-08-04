Лукашенко заявил, что из-за «нефтяных разборок» с РФ Белоруссия потеряла 1,5 млрд рублей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за «нефтяных разборок» с Россией бюджет страны потерял 1,5 млрд руб., передает РИА «Новости».

По его словам, в республике в «этой непростой ситуации» не были закрыты предприятия, в отличие от всего остального мира. 1,5 млрд руб. были направлены тем, кто нуждался в поддержке государства.

«И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей», — сказал белорусский лидер.

Ранее он также сообщил, что Белоруссия реализует стратегию по минимизации зависимости экономики от одной-двух стран к 2025 году.

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