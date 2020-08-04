«Ъ» сообщил о планах властей выделить еще 250 млрд рублей на ВСМ до Петербурга

Государство планирует увеличить свои прямые траты на высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект паспорта ВСМ, направленный в Минтранс России.

По информации издания, помимо капитального гранта на 200 млрд руб., власти хотят сделать вклад в акционерный капитал компании в размере 248,4 млрд руб. Средства планируется перечислить в 2022-2024 годах.

Кроме того, государство планирует разместить облигации трех типов на 427 млрд руб., по двум из которых будут даны госгарантии. При этом не уточняется, кто будет выпускать и выкупать бумаги.

Издание отмечает, что в проекте паспорта ВСМ почему-то не упомянуто использование средств ФНБ, которые, как ожидалось, станут существенной частью общего финансирования.

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