Германия надеется, что США откажутся от санкций против «Северного потока — 2»

Правительство Германии надеется, что Соединенные Штаты не станут вводить санкции против участников проекта «Северный поток — 2», заявил министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер. Об этом сообщает ТАСС.

Германия готова к переговорам с США, чтобы не допустить эскалации вокруг «Северного потока — 2», отметил Альтмайер.

По словам министра, для санкций США нет оснований, так как транзит газа через Украину сохранится. Кроме того, Германия строит терминалы для приема американского сжиженного природного газа, что позволит диверсифицировать поставки.

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