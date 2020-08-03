Центробанк рассказал об исключениях в законе о национальной платежной системе

Запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков не затрагивает транспортные и школьные карты, говорится в сообщении Банка России, передает «Интерфакс».

Так Центробанк прокомментировал вступлением в силу изменений в закон о национальной платежной системе.

«В том случае, если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стой иди сюда: криптовалюту легализовали, но использовать запретили

— Пополнять анонимные электронные кошельки наличными запретили в РФ

— В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными