Мигрантам могут усложнить процедуру предоставления права на работу в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об обсуждении усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», — объяснил он.

Кроме того, Медведев предложил рассмотреть идею возложения на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца.

Зампредседателя Совбеза отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года фиксируются случаи нарушения общественного порядка трудовыми мигрантами.

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