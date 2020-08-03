«Ъ» сообщил о планах государства забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Минфин внес в правительство законопроект, который может увеличить отчисления нефтяных компаний в бюджет на 200 млрд руб. за три года, пишет «Коммерсантъ».

Инициативой предлагается изменить параметры налога на дополнительный доход (НДД).

Минфин хочет ухудшить условия НДД для всех групп месторождений, запретив уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков.

Кроме того, согласно законопроекту, для второй группы месторождений в 2021-2023 годах вместо действующего понижающего коэффициента к НДПИ будет введен повышающий коэффициент 1,5.

Как отмечает издание, разработанные Минфином поправки вызваны тем, что всего за год действия НДД бюджет, по оценке министерства, недополучил 213 млрд руб.

Законопроект в основном коснется «Газпрома» и «Роснефти». По данным «Ъ», компании категорически не согласны с изменениями, и вопрос может быть вынесен на уровень президента.

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