Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки

Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно «поменьше питаться» в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте регионального кабмина.

В документе указано, что в пользовании у Гаффнера имеется лишь квартира площадью 66,6 кв. м. Кроме того, у парламентария есть три несовершеннолетних ребенка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 «квадратов».

Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда принимал участие в проекте «Народный контроль» партии «Единая Россия». Жители региона жаловались ему на резкий рост цен на продукты первой необходимости, тогда депутат заявил, что, если россиянам не хватает денег, надо поменьше питаться.

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