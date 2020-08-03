Центробанк аннулировал лицензии у Оргбанка

Центральный банк России с 3 августа 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Оргбанк». Соответствующая информация представлена на сайте ЦБ.

На сайте Оргбанка сообщается, что 6 июля текущего года на общем собрании участников регулятора было принято решение, на основании которого начата процедура добровольной ликвидации.

«Руководство Банка обращается с просьбой, в срок до 1 сентября 2020 года закрыть вклады и счета в нашем Банке и договоры по аренде банковских ячеек», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка».

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