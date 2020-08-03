«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году

«Газпром» исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

«Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд», — говорится в сообщении газового холдинга.

Отмечается, что ориентировочная стоимость услуг по транзиту газа через Белоруссию в нынешнем году должна равняться $345 млн.

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