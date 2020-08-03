Доллар и евро растут по отношению к рублю

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Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Так, доллар вырос на 0,05%, до 74, 46 рублей.

Курс евро поднялся на 0,1%, до 87,69 рублей.

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