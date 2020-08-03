В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.

Запрет вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон «О национальной платежной системе» и начинает действовать с 3 августа.

В соответствии с изменениями, россияне могут вносить средства на анонимные кошельки только с использованием банковского счета.

Как пояснили в Сбербанке, нововведение касается не только «традиционных» электронных кошельков, но и транспортных проектов, сервисов оплаты школьного питания.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) просила отложить вступление в силу этих поправок на полгода, так как запрет негативно повлияет на часть региональных транспортных проектов.

Например, в Липецкой области транспортные карты обслуживают 80% транспортного оборота. Около 68% таких карт пополняется при помощи наличных.