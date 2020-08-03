Назван размер средней российской зарплаты и отрасли с наивысшим доходом сотрудников

Эксперты назвали размер средней зарплаты россиянина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Так, согласно исследованию, этот показатель за последний год равен 35 тыс. рублей.

Подсчеты медианной месячной зарплаты проводился в период с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года. В подсчетах были учтены налоговые вычеты.

Кроме того, были названы сферы, сотрудники которых получают наивысший заработок. Оказалось, что месячный доход, который превышает 100 тыс. руб. получают работники рыболовства и сферы финансов.

Эксперты добавляют, что такие зарплаты по стране получает не более 7,2% россиян.

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