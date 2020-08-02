Россиянам упростили порядок получения субсидий на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее упростить доступ к субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно- коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что госорганы будут сами получать эту информацию с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

Субсидии могут получить граждане, у которых на оплату услуг ЖКХ уходит больше определенной доли дохода ежемесячно. В каждом регионе эта норма устанавливается самостоятельно.

В Москве можно получить субсидию, если траты на ЖКУ превышают 10% совокупного дохода семьи, а в Петербурге – 14%.

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