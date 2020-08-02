В России упали продажи средств для похудения

В России стали реже покупать аптечные средства для похудения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании DSM Group.

Начиная с апреля популярность БАД и лекарств для снижения веса начала планомерно снижаться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем в апреле продажи упали примерно на 7%, в мае – на 12%. Пик спада пришелся на промежуток с 11 по 17 мая – продажи стали меньше на 15%.

С июня по начало июля продажи продолжают снижаться в среднем на 3,5%.

Всего в России в 2020 году было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.

Средняя цена на лекарства для похудения в начале июля составила 908 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году.

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