В России упали продажи средств для похудения
В России стали реже покупать аптечные средства для похудения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании DSM Group.
Начиная с апреля популярность БАД и лекарств для снижения веса начала планомерно снижаться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В среднем в апреле продажи упали примерно на 7%, в мае – на 12%. Пик спада пришелся на промежуток с 11 по 17 мая – продажи стали меньше на 15%.
С июня по начало июля продажи продолжают снижаться в среднем на 3,5%.
Всего в России в 2020 году было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.
Средняя цена на лекарства для похудения в начале июля составила 908 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году.
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