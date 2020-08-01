Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить «Белгазпромбанк», даже если Газпром откажется от него. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с руководителем временной администрации банка Надеждой Ермаковой, сообщает «БелТА».

«Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, господь с ними», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил о готовности поддерживать финансовую организацию с помощью Национального банка.

Ранее по подозрению в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка» был задержан его экс-руководитель Виктор Бабарико, который был намерен участвовать в предстоящих выборах президента Белоруссии. Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минску стоит аргументировать свои обвинения в адрес «Газпрома», так как подобные заявления в адрес международных компаний не должны быть голословными.

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