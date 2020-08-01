Первые российские туристы приехали в Абхазию

Первые туристы из России приехали в Абхазию уже через несколько часов после открытия границы, сообщает ТАСС со ссылкой на президента гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба.

Россияне приехали на отдых в Гагрский и Гудаутский районов Абхазии, рассказал Ахба. По его словам, первые туристы селятся в отелях и частных гостевых домах.

Точная статистика по числу прибывших в Абхазию россиян на данный момент неизвестна, отметил президент гильдии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Все ограничения для ее граждан на въезд в страну сняты. Власти Абхазии также сняли все ограничения на пересечение границы.

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